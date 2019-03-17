فلسطين تشارك بالجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي

وكالات الأنباء

يشارك وفد رفيع المستوى من دولة فلسطين في الدورة الرابعة لجمعية الامم المتحدة للبيئة والتي تعقد هذا العام تحت عنوان " حلول مبتكرة للتحديات البيئة والإنتاج والاستهلاك المستدام" في نيروبي- كينيا خلال الفترة الممتدة بين ١١-١٥مارس ، حيث ستنظر هذه الدورة في مجموعة من القضايا الهامة للبيئة والتنمية المستدامة بما فيها ايجاد الحلول المبتكرة للتحديات البيئية، كما سيتم اعتماد قرارات تعالج هذه التحديات. ويشارك في اعمال الدورة وزراء البيئة من دول العالم وممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من الجهات المعنية.

وخلال النقاش رفيع المستوى، ألقت السيدة عدالة أتيرة، رئيسة سلطة جودة البيئة، ورئيسة الوفد الفلسطيني المشارك في الدورة، كلمة دولة فلسطين، التي أكدت فيها على انخراط دولة فلسطين مع المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبينت أهمية العمل متعدد الأطراف لحل التحديات البيئية التي تواجه البشرية، وتطرقت الى الممارسات، والانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تقف عائقًا أمام تحقيق التنمية المستدامة والرفاه للشعب الفلسطيني، وتشكل ضررآ بيئيا تتعاقبه الأجيال، بما يخالف مبادئ القانون الدولي وغيرها من الاتفاقيات ذات الصِّلة بالنزاعات، والاحتلال الاجنبي، كما أشارت في كلمتها الى ما تتخذه حكومة دولة فلسطين من سياسات واجراءات لدمج البعد البيئي وتغير المناخ في الخطط وبرامج العمل الوطنية والسياسات.

وفي نفس السياق شارك وفد دولة فلسطين بشكل فعال ولافت، في المفاوضات على العديد من مشاريع القرارات، وخصوصا تلك المقدمة حول إدارة النفايات الصلبة وهدر الطعام، حيث تمكن الوفد من ادراج تعديلات على هذه المشاريع ومناقشة المجموعات التفاوضية، لابراز الموقف الفلسطيني من هذه التعديلات وربط ذلك باهميتها الكونية، حيث يتم اعتمادها بشكل نهائي بالإجماع.

ويتشكل وفد دولة فلسطين رفيع المستوى في اعمال الدورة من كل من عدالة أتيرة، رئيسة سلطة جودة البيئة، والسفيرعمار حجازي، مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، والسفير حازم شبات، سفير دولة فلسطين لدى كينيا والمراقب الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في نيروبي، والأستاذ أحمد ابو ظاهر، مدير عام العلاقات والمشاريع الدولية في سلطة جودة البيئة، والملحق الدبلوماسي بلال فنون.