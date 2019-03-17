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فرقة الروك الأمريكى بعد حفلها فى الأهرامات: شكرًا للقاهرة

الأحد، 17 مارس 2019 01:29 م
فرقة الروك الأمريكى بعد حفلها فى الأهرامات: شكرًا للقاهرة جانب من الاحتفالية
هناء أبو العز
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على حساب "تويتر" الرسمى لسفارة أمريكا بالقاهرة، شكرت فرقة "ريد هوت تشيلي بيبرز" القاهرة، والمسئولين عن تنظيم حفل فرقة الروك، عند سفح أهرامات الجيزة.

وفرقة Red Hot Chili Peppers"،  وهي فرقة روك أميركية تأسست في لوس انجلوس عام 1983، وأقامت حفلا عند سفح أهرامات الجيزة في مصر، يوم الجمعة الماضية، حيث شاهدها أكثر من 10000 شخص في الموقع، وغيرهم عبر رابط للبث المباشر عبر الإنترنت.

وافتتحت الفرقة عرضها بأغنية "cannot stop" من الألبوم الصادر عام 2002 "by the way ".

 


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فريق

ريد هوت تشيلي بيبر

الاهرامات

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