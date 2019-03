فرقة الروك الأمريكى بعد حفلها فى الأهرامات: شكرًا للقاهرة

هناء أبو العز

على حساب "تويتر" الرسمى لسفارة أمريكا بالقاهرة، شكرت فرقة "ريد هوت تشيلي بيبرز" القاهرة، والمسئولين عن تنظيم حفل فرقة الروك، عند سفح أهرامات الجيزة.

وفرقة Red Hot Chili Peppers"، وهي فرقة روك أميركية تأسست في لوس انجلوس عام 1983، وأقامت حفلا عند سفح أهرامات الجيزة في مصر، يوم الجمعة الماضية، حيث شاهدها أكثر من 10000 شخص في الموقع، وغيرهم عبر رابط للبث المباشر عبر الإنترنت.

وافتتحت الفرقة عرضها بأغنية "cannot stop" من الألبوم الصادر عام 2002 "by the way ".