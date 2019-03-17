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غرفة الدباغة: استيراد الجلد الخام ودباغته فى الروبيكى تمهيدا لتصديره 2020

الأحد، 17 مارس 2019 06:00 ص
غرفة الدباغة: استيراد الجلد الخام ودباغته فى الروبيكى تمهيدا لتصديره 2020 عبد الرحمن الجباس عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات
كتب – إسلام سعيد
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كشف عبد الرحمن الجباس عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، عن اتجاه مصنعى الجلود لاستيراد الجلد الخام ودباغته فى مدينة الروبيكى للجلود بدءا من عام 2020 عقب انتهاء عملية الانتقال إلى الروبيكى.

وأضاف الجباس لـ"اليوم السابع"، أن المدابغ الكبيرة انتقلت من سور مجرى إلى الروبيكى تمثل قرابة 70 % من الطاقة الإنتاجية لمصر، مشيرا إلى أنه سيتم انتقال عدد 40 إلى 60 مدبغة لمدينة الروبيكى خلال ثلاثة أشهر من الآن.

وأوضح الجباس، أن صادرات قطاع الجلود تحتاج إلى مزيد من الدعم لإعطائها ميزة تنافسية لتوسيع القاعدة التصديرية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن هناك تكاليف يتم إضافتها على سعر طن الجلود المصدرة، فمثلا إنتاج طن واحد من الجلد الذى يصلح للتصدير يتطلب من 60 إلى 70 متر مكعب من المياه، وهنا فى الروبيكى سيتم احتساب سعر المتر مكعب مياه بحوالى 9 جنيهات.

وتابع  عضو مجلس إدارة غرفة الجلود، أن من المشكلات التى يمكن أن تكون عبئا على إنتاج الجلود هو ارتفاع تكاليف انتقال العمالة بصورة يومية إلى الروبيكى فى ظل تسيير 4 أتوبيسات فقط من محافظة القاهرة إلى المدينة.

وأشار الجباس إلى أن المجلس التصديرى للجلود يتجه إلى التوسع فى التصدير إلى أفريقيا، لكن هناك أسواق تقليدية لنا وكثيفة استهلاك الجلد مثل إيطاليا وأسبانيا وتركيا والصين.


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