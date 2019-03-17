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الأحد، 17 مارس 2019 04:56 م
خالد صلاح
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عائلة منفذ هجوم نيوزيلندا تعرب عن أسفها الشديد لأسر الضحايا

الأحد، 17 مارس 2019 03:49 م
عائلة منفذ هجوم نيوزيلندا تعرب عن أسفها الشديد لأسر الضحايا النصب التذكارى لشهداء الهجوم الإرهابى
أ ش أ
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أعربت أسرة منفذ الهجوم الإرهابى برينتون تارانت، الذى استهدف مسجدين فى مدينة "كرايست تشيرش"، وأودى بحياة 50 شهيدًا على الأقل، عن أسفها وألمها العميق تجاه ضحايا هذه المذبحة، واصفة فعلة ابنها بالعمل الذى لا يمكن إصلاح عواقبه. 
وقالت جدة تارانت، ماريا فيتزجيرالد، البالغة من العمر 81 عامًا، إنها كانت تعتنى بحفيدها ذي الـ28 عامًا إلى جانب أخته عندما كانا صغيرين، مُشيرة إلى أن تارانت كان "شابًا عاديًا"، يستمتع بقضاء وقته أمام شاشة الكمبيوتر، مؤكدة إلى أن الجريمة، التى أرتكبها الجمعة الماضية، تظهر أنه قد تغير تمامًا من الصبى الذى عاهدته، وأنها أصابت الأسرة بحالة من الذهول، حسبما أوردت صحيفة "ذى ايدج" الأسترالية. 
كما أكد عمه تيرى فيتزجيرالد أنه لا يستطيع التفكير فى أى شئ سوى الضحايا الذين سقطوا إثر هذا الهجوم العنيف، مُضيفًا بقوله: "نحن نشعر بالأسف الشديد للأسر هناك". 
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون أنه غير مهتم بقراءة "الوثيقة"، التى كتبها تارانت وانتشرت سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعى، واصفًا بيانه بـ"الركيك"، بينما طالب زعيم المعارضة بيل شورتن مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" بحذف محتوى البث المباشر للهجوم العنيف والبغيض بعد تداوله بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعى. 
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن، فى هذا الصدد، إنها ستناقش مع شركة "فيس بوك" إمكانية حظر البث المباشر للهجوم الأليم، مخاطبة شعبها بأن حكومتها ستناقش غدًا سُبل إجراء تعديلات فى قوانين حيازة السلاح فى ظل التقارير التى تواردت نهاية الأسبوع الماضى عن مسألة تخزين الأسلحة فى البلاد. 


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الهجوم الإرهابى

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