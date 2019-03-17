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طارق عامر: رئاسة السيسي لـ"القومي للمدفوعات" عززت دورنا في الاقتصاد العالمى

الأحد، 17 مارس 2019 07:49 م
طارق عامر: رئاسة السيسي لـ"القومي للمدفوعات" عززت دورنا في الاقتصاد العالمى الرئيس السيسى خلال الزيارة
كتب - أحمد يعقوب
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جناح القطاع المصرفي الذي يرعاه البنك المركزي المصري في "ملتقى الشباب العربي والأفريقي" بأسوان، والذي يعرض التطور الملحوظ في مجال استخدامات التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال في القطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي  بمصر، حيث كان في استقباله  المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، و طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، و الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، و جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري.
 
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وعقب الجولة التفقدية، صرح  طارق عامر أن "جولة  رئيس الجمهورية في جناح القطاع المصرفي تعكس أهمية الدور الذي يقوم به القطاع لدفع عجلة نمو الاقتصاد القومي، وتمثل حافزاً قوياً لجميع البنوك للاستمرار في أداء رسالتها التي تمتد لتشمل الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا لتطوير الخدمات المالية وتحقيق الشمول المالي وتشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتسق مع أهداف المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي كان له  عظيم الاثر في وضع مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي"
وقد استمع  الرئيس في بداية الجولة إلى شرح عن مبادرة "رواد النيل" التي يرعاها البنك المركزي المصري، تضمن آليات العمل وما تم إنجازه والمستهدف خلال الفترة المقبلة، ودورالمبادرة في توفير بيئة مناسبة ومشجعة لنمو وازدهار ثقافة ريادة الأعمال، ومساعدة أصحاب المشروعات في التغلب على التحديات غير المالية التي تواجههم مثل إعداد دراسات الجدوى، وتصميم وتسويق المنتج، والهيكل الاداري، وغيرها، بما يمكن القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، كما عرض رواد الأعمال نماذج لمشروعاتهم  التى ترعاها مبادرة "رواد النيل" أمام  سيادته مع شرح أهمية كل مشروع ودور المبادرة في رعايته.  
وخلال الجولة استعرض المحافظ النقلة النوعية التي شهدتها البنوك المصرية في مجال التحول الرقمي وإتاحة العديد من وسائل وخدمات الدفع الإلكترونية، حيث شاهد السيد الرئيس نموذج لتجربة الفرع الإلكتروني المتكامل في البنك الأهلي المصري، وتطبيق chat bots في بنك مصر الذي يستخدم الذكاء 
 
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الاصطناعي في الرد على العملاء آليا، وكذلك تجربة بنك  قطر الوطني لإتاحة المدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريع  QR code، وأيضاً تجربة الحلول الرقمية للتمويل متناهي الصغر من بنك القاهرة، بالإضافة إلى تجربة البنك التجاري الدولي في رعاية وتمويل أنشطة حاضنات الأعمال.
 
وفي إطار الدور الكبير للمجلس القومي للمدفوعات في دعم التحول للاقتصاد الرقمي، قدم المهندس أيمن حسين وكيل المحافظ  لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات شرحاً تفصيلياً أمام السيد الرئيس والوفد المرافق أوضح خلاله أهمية منظومة الدفع الوطنية "ميزة" والتي تم إنجازها في وقت قياسي وفقا لأحدث التقنيات المتعارف عليها عالمياً؛ مؤكداً أن إنشائها يأتي في إطار تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات، حيث تتيح المنظومة تقديم خدمة متميزة لحاملي البطاقات الجديدة بتكلفة تنافسية، وبالتالي تحقق زيادة في قاعدة خدمات القبول الالكتروني وتساهم في تعزيز الشمول المالي، كما لفت وكيل المحافظ إلى الخطوات التي تمت للانتهاء من إصدار البطاقات اللاتلامسة التي تعد من الوسائل المثالية في الخدمات ذات الكثافة العالية مثل المواصلات العامة، مشيراً إلى أنه جاري التعاون مع الوزارات المعنية لاستخدام المنظومة في ميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية طبقاً لقرارات المجلس القومى للمدفوعات. 
 
وفي نفس الإطار شاهد السيد الرئيس عرضاً توضيحياً من شركة بنوك مصر ـ الذراع التقني للبنك المركزي ـ  تضمن الدور المحوري الذي تقوم به الشركة في بناء وتشغيل منظومة الدفع الوطنية، وما تم من إجراءات لاستخدام بطاقة الدفع الوطنية على جميع ماكينات الصراف الآلي وفي نقاط البيع الإلكترونية داخل مصر.
 
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وتقديراً للدور المتنامي للتكنولوجيا المالية والمساهمات المتميزة لرواد الأعمال في هذا المجال الحيوي، عرض عدد من رواد الأعمال قصص نجاحهم أمام السيد الرئيس ونماذج لمشروعاتهم المبتكرة في التكنولوجيا المالية، حيث أكد السيد محافظ البنك المركزي حرص البنك على دعمهم وتنمية قدراتهم على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة قادرة على توصيل الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع وبالأخص الفئات المحرومة من هذه الخدمات بتكلفه معقولة وكفاءة عالية، وبالتالي تحقيق المزيد من الشمول المالي. 
 

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