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ضبط 2820 هاربين من احكام و تحصيل غرامات فى حملة امنية بالغربية

الأحد، 17 مارس 2019 11:06 م
ضبط 2820 هاربين من احكام و تحصيل غرامات فى حملة امنية بالغربية أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام، والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 2820 هاربين من أحكام، منهم 1705 حكم فى غرامات، و 985 حكم فى جنح الحبس الجزئي 112 حكم فى المستأنف، و 15 حكم فى مخالفات، وضبط 3 متهمين محكوم عليهم فى جناية وتحصيل 65470 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 

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