ضبط 22 قطعة سلاح بدون ترخيص وتنفيذ 1845 حكما قضائيا بالمنيا

المنيا- فريق المحافظات

تمكن رجال المباحث الجنائية، من ضبط 22 قطعة سلاح آلي وخرطوش، وطلقات نارية غير مرخصة، بحوزة مسلحين بمراكز المنيا.

وتلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الحملة، من ضبط 22 قطعة سلاح آلي وخرطوش، وطلقات متنوعة غير مرخصة، تضمنت 14 فرد محلى الصنع، و3 بنادق خرطوش، وبندقية آلية، و2 مسدس، و10 طلقات متنوعة، وتمكن رجال مكافحة المخدرات، من ضبط 500 جرام حشيش، و30 قرصا مخدرا.

كما تمكنت الحملة الأمنية المكبرة لرجال مباحث تنفيذ الأحكام القضائية، من تنفيذ 1845 حكما قضائيا، علي هاربين من قضايا جنائية، في مراكز المنيا المختلفة، شملت حبس جنائي، حبس جزئي، مستأنف، كما تمكنت الحملة من تحرير 3841 مخالفة متنوعة.

وفي إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي قائدي المركبات علي الطرق السريعة للمخدرات، تم فحص 62 سائقا، أسفرت النتائج عن تعاطي سائقين اثنين للمخدرات.

وتمكن رجال شرطة المرافق العامة، من إزالة 103 حالات إشغال طريق متنوعة، وضبط 56 قضية تموينية متنوعة في حملة بالمنيا، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.