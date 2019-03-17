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ضبط 10 أسلحة نارية وتنفذ 467 حكما قضائيا خلال حملة امنية بسوهاج

الأحد، 17 مارس 2019 01:30 م
ضبط 10 أسلحة نارية وتنفذ 467 حكما قضائيا خلال حملة امنية بسوهاج حملة أمنية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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شنت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة، مدعومة بمجموعات قتالية، أستهدفت الخارجين عن القانون بناحية قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالرقي بمستوي المنظومة الأمنية، وتكثيف التواجد الأمني، وبذل مزيد من الجهد لتحقيق الأمن للمواطنين ومكافحة الجريمة بشتي صورها، وخاصة حائزي ومتجري المواد المخدرة.
 
قاد الحملة، برئاسة اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، والعميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم طارق أبوسديره رئيس مباحث المركز، بالتنسيق مع فرع الأمن العام.
 
وقد أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 3 بنادق الية و28 طلقة من ذات العيار، و5 بنادق خرطوش، وفرد خرطوش، وفرد روسى، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط "ضياء ع ا" 22 سنة، سائق ويقيم بذات الناحية، وبحوزته " 45 " قرص تامول المخدر، ومبلغ 500 جنيهاً، هاتف محمول، و تم ضبط المتهم "رأفت ح م" سن 40 عامل، ويقيم بذات الناحية، و مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية سلاح بدون ترخيص، وتم ضبط دراجة بخارية بحوزة المتهم "حماده م م" 60 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، والمبلغ بسرقتها في واقعة المحضرعن بلاغ، "وحيد ع ف م" المقيم دائرة مركز أخميم، وتم تنفيذ " 467 " حكم.
 
 

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