video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط صاحب محل وموظف قبل ترويجهما 4 كيلو حشيش فى بولاق الدكرور

الأحد، 17 مارس 2019 11:55 ص
ضبط صاحب محل وموظف قبل ترويجهما 4 كيلو حشيش فى بولاق الدكرور المتهمان والمضبوطات
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من القبض على صاحب محل وموظف لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 4 كيلو من مخدر الحشيش، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

 

أكدت تحريات النقيب كريم محمد ضابط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تورط كلا من "أحمد.ك" شهرته "مهند" صاحب محل اكسسوارات حريمى، و"محمد.ح" موظف بالاتجار بالمواد المخدرة.

 

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 4 كيلو من مخدر الحشيش، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى. وبمواجهتهما اعترفا أمام المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور بحيازتهما للمضبوطات لترويجها على عملائهما، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل بحوزته 5 آلاف قرص ترامادول و25 قطعة حشيش فى المنيا

تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

بولاق الدكرور

امن الجيزة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة