ضبط صاحب محل وموظف قبل ترويجهما 4 كيلو حشيش فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من القبض على صاحب محل وموظف لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 4 كيلو من مخدر الحشيش، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات النقيب كريم محمد ضابط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تورط كلا من "أحمد.ك" شهرته "مهند" صاحب محل اكسسوارات حريمى، و"محمد.ح" موظف بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 4 كيلو من مخدر الحشيش، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى. وبمواجهتهما اعترفا أمام المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور بحيازتهما للمضبوطات لترويجها على عملائهما، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.