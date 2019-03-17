صور.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر تصادم 3 سيارات بمحور جوزيف تيتو

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه و أصيب 5 آخرين، إثر حادث تصادم 3 سيارات بمحور جوزيف تيتو فى النزهة، مما أدى إلى تباطؤ حركة المرور للقادم من مناطق السندباد اتجاه الحرفين، وتأثير على الحركة المروية فى الاتجاهين، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو بوقوع حادث مرورى، وتم ابلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بالواقعة، وأمر بانتقال الخدمات مدعومة بالأوناش لرفع حطام الحادث، وتنظيم حركة المرور مرة أخرى.