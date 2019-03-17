video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر تصادم 3 سيارات بمحور جوزيف تيتو

الأحد، 17 مارس 2019 11:44 ص
صور.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر تصادم 3 سيارات بمحور جوزيف تيتو حادث تصادم
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
لقى شخص مصرعه و أصيب 5 آخرين، إثر حادث تصادم 3 سيارات بمحور جوزيف تيتو فى النزهة، مما أدى إلى تباطؤ حركة المرور للقادم من مناطق السندباد اتجاه الحرفين، وتأثير على الحركة المروية فى الاتجاهين، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو بوقوع حادث مرورى، وتم ابلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بالواقعة، وأمر بانتقال الخدمات مدعومة بالأوناش لرفع حطام الحادث، وتنظيم حركة المرور مرة أخرى.
 
حادث تصادم (1)
حادث تصادم

حادث تصادم (2)
انتشار رجال الشرطة بمكان الحادث

حادث تصادم (3)
رجل الشرطة يتابعون نقل المصابين ورفع اثار الحادث 

حادث تصادم (4)
وفاة شخص اثر حادث التصادم

حادث تصادم (5)
رفع اثار حادث تصادم 

حادث تصادم (6)
اثار حادث تصادم

 

حادث تصادم (8)
رفع اثار حادث التصادم

حادث تصادم (9)
حادث تصادم 

حادث تصادم (10)
جانب من اثار حادث تصادم 

حادث تصادم (11)
تلفيات السيارات اثر حادث التصادم

حادث تصادم (12)
رفع اثار حادث التصادم

حادث تصادم (13)
رجال الشرطة يرفعون اثار حادث تصادم 

حادث تصادم (14)
رجل الشرطة يتابعون نقل المصابين ورفع اثار الحادث 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة تداهم ورشة لتصنيع السلاح داخل منزل مواطن بالمنيا

زينب لمحكمة الأسرة: زوجى طلقنى بسبب ذهابى للمستشفى دون إذنه ورفض إثبات الطلاق

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لاتجاره بالحشيش فى المطرية

اخبار الحوادث

حادث مرورى

مرور القاهرة

محور جوزيف تيتو

زحام مرورى




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة