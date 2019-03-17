صور.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر تصادم 3 سيارات بمحور جوزيف تيتو

لقى شخص مصرعه و أصيب 5 آخرين، إثر حادث تصادم 3 سيارات بمحور جوزيف تيتو فى النزهة، مما أدى إلى تباطؤ حركة المرور للقادم من مناطق السندباد اتجاه الحرفين، وتأثير على الحركة المروية فى الاتجاهين، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو بوقوع حادث مرورى، وتم ابلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بالواقعة، وأمر بانتقال الخدمات مدعومة بالأوناش لرفع حطام الحادث، وتنظيم حركة المرور مرة أخرى.
حادث تصادم
انتشار رجال الشرطة بمكان الحادث
رجل الشرطة يتابعون نقل المصابين ورفع اثار الحادث
وفاة شخص اثر حادث التصادم
رفع اثار حادث تصادم
اثار حادث تصادم
رفع اثار حادث التصادم
حادث تصادم
جانب من اثار حادث تصادم
تلفيات السيارات اثر حادث التصادم
رفع اثار حادث التصادم
رجال الشرطة يرفعون اثار حادث تصادم
رجل الشرطة يتابعون نقل المصابين ورفع اثار الحادث
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