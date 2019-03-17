صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس بدمنهور للوقوف على مدى جاهزيتها

البحيرة - ناصر جودة

تفقد اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، اليوم الاحد، الخدمات الأمنية لتأمين الكنائس بمدينة دمنهور، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة أى ظروف طارئة.

ووجه مدير أمن البحيرة، القيادات الشرطية، بتكثيف الجهود لتأمين جميع الكنائس والأديرة القبطية بمختلف مراكز المحافظة.

و شدد الرشيدى، على ضرورة اليقظة التامة، وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه، وضبط كل مايخل بالأمن العام، مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس .