صور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير التموين لافتتاح أعمال تطوير مصنع بنجر السكر

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ،الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، بديوان عام المحافظة، لافتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بالمحافظة بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر.

كما يفتتحان محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعي للمصانع وأعمال التحديث لخطوط الإنتاج، يرافقهما اللواء أحمد حسانين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمحاسب محمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، والدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع، وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة.

قال المهندس سليمان حسن، مدير مصنع الدلتا للسكر بالحامول، أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتفقدان عددا من المشروعات الخدمية بالمصنع، مؤكداً أن الوزير سيتواجد بديوان عام المحافظة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وسيتوجهان لافتتاح محطة الصرف الصناعي رقم 2 بطاقة إنتاجية 300 متر مكعب في الساعة، بتكلفة 60 مليون جنيه، وطاقة محطات الصرف الصناعي للمصانع 700 متر مكعب ساعة، كما يتفقدان التوسعات بالمصنع، ومعمل الاستقبال بالخط الاول، وعنبر العمليات الصناعية بالخط الاول، والذي تم تأهيله، ورفع مستواه واستعراض عدد من المعدات التي أدت لرفع طاقة المصانع من 14 الف طن لـ 20 ألف بنجر يومي .

وأضاف حسن لـ"اليوم السابع"، كما يجريان جولة داخل عنبر السكر، إضافة لميزان جانبو طن، وعنبر تصنيع مكعبات السكر وهو المصنع الوحيد لصناعة مكعبات البنجر في مصر بطاقة انتاجية 20 طن يوميا، مؤكداً أنه تم استلام 700 ألف طن بنجر من بداية الموسم وتم انتاج 90. ألف طن سكر.