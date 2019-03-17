صور.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم قصر محمد علي في شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة للوقوف على أخر التطورات ونسب تنفيذ الأعمال.

وتفقد المحافظ، أجنحة ومشتملات القصر الذي يعد تحفة معمارية كبيرة يجب استغلالها سياحيا لتدر استثمارات مالية كبيرة لخزانة الدولة، ويعد القصر أحد أهم المناطق الأثرية في المحافظة.

كما تفقد المحافظ أعمال الترميم والتي اشتملت على ترميم العناصر الرخامية الجاري تنظيفها ميكانيكا وكميائيا وعمل كمادات الأمونيا والبنتونيت والكمادات الورقية اللازمة لتنظيفها كما شاهد أعمال ترميم الأسقف المزخرفة وازالة طبقات العزل القديمة لتأخذ الطابع الأثري التي كانت عليه.

والجدير بالذكر فإن الشركة المنفذة لأعمال الترميم قد إستعانت بعدد كبير من علماء الأثار والفنانين التشكيلين بالتعاون مع كلية الأثار وكلية الفنون التطبيقية لضمان التنفيذ على أعلى مستوى من الدقة ومراعاة الطابع الأثرى والحفاظ عليه ومن جانبه وجه المحافظ رئيس مدينة شبرا الخيمة بتوفير جميع الطاقات اللازمة وتذليل أي عقبات تعوق سير العمل والتعاون مع كلية الزراعة لتجميل الحدائق والأشجار الاثرية المحيطة بالقصر ورفع المخلفات.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد منطقة الجبلاية المقامة داخل القصر والمكون من 8 قاعات والتي تم البدء في ترميمها بعام 2017 وسيتم الإنتهاء منها يونيو القادم.

ورافق المحافظ في الجولة اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة والأستاذة نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة وعدد من المهندسين من الشركة المنفذة وعدد من علماء الأثار.