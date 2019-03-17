صور.. الشرطة تزور دور رعاية للمُسنات بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم

كتب عبد الرحمن سيد

زار وفد من رجال الشرطة لإحدى دور رعاية المُسنات بمنطقة مصر الجديدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة ويوم المرأة المصرية وقرب الاحتفال بعيد الأم.



تقديم هدايا لمسنة

وتضمنت الزيارة التى قام بها وفد مكون من ضباط وضابطات مديرية أمن القاهرة، تقديم الهدايا والورود لنزلاء الدار، وقضاء يوم ترفيهى معهن، وقد لاقى ذلك استحسان السيدات النزيلات بالدار والقائمين عليه وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل تلك المبادرات.



جانب من زيارة المديرية للمسنات

تأتى تلك الزيارة فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى العديد من المبادرات الإنسانية بهدف بناء الثقة مع كافة فئات المجتمع، وإيماناً بدور المرأة المصرية ورسالتها فى خدمة المجتمع .



زيارة دار مسنات