صور.. الأمير وليام وزوجته يشاركان فى الاحتفال بعيد القديس باتريك

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شارك الأمير وليام، وزوجته كيت ميدلتون، اليوم الأحد فى الاحتفالات بذكرى القديس باتريك، وذلك بقاعدة "كافارلى" العسكرية فى هونسلو.



أحد العروض

يذكر أن القديس باتريك هو مبشر وقديس مسيحى ولد فى بريطانيا، وتم أسره واستعباده فى جزيرة أيرلندا حيث بقى فيها 6 سنوات تقريبًا قبل أن يفر، ودخل إحدى الكنائس المسيحية وعاد لجزيرة أيرلندا مرة أخرى كمبشر للدين المسيحى فى غرب وشمال أيرلندا بالخصوص وفى القرن الثامن الميلادى تم اعتباره القديس الراعى لأيرلندا.



أعلام أمريكا وأيرلندا وولاية نيويورك خلال أحد العروض أثناء الاحتفال

ينسب إليه الفضل فى نشر المسيحية فى أيرلندا وتاريخ ميلاده ووفاته غير معلوم على وجه التحديد، إلا أن بعض المصادر تشير انه عاش بين سنتى 385–461 بعد الميلاد.



الأمير وليام وزوجته يتقدمان المشاركة فى الاحتفال



جندى بريطانى يشارك فى العزف



جندى يقدم زهرة لكيت ميدلتون



جنود يحيطون بكيت ميدلتون



حوار بين وليام وكيت على هامش الاحتفال



كيت ميدلتون أثناء الاحتفال



كيت ميدلتون تصافح جنود



كيت ميدلتون فى حوار باسم مع جندى بريطانى



كيت ميدلتون



وليام وكيت يتابعان عرضا