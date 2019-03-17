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صور.. أحمد أبو العزم يضع حجر الأساس لفرع مجلس الدولة بالفيوم

الأحد، 17 مارس 2019 04:53 م
صور.. أحمد أبو العزم يضع حجر الأساس لفرع مجلس الدولة بالفيوم وضع حجر الأساس لفرع مجلس الدولة بالفيوم
كتب أحمد عبد الهادى
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قام المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة يرافقه المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار فؤاد عبد الرحيم الأمين العام للمجلس، بزيارة تفقدية لفرع مجلس الدولة بمحافظة الفيوم. 
 
والتقى أبو العزم خلال الزيارة بالمستشارين العاملين بالدوائر المختلفة بهذا الفرع والموظفين الإداريين، حيث يأتي هذا الافتتاح استكمالا للجولات التفقدية في المحافظات المختلفة للوقوف على أداء العمل بمجلس الدولة.
 
كما قام أبو العزم بوضع حجر الأسس لفرع مجلس الدولة الجديد بمحافظة الفيوم بحضور اللواء عصام سعد محافظة الفيوم، وذلك في إطار تقريب دور العدالة وتطوير منظومة التقاضى للتيسير على المتقاضين وتقديم أفضل السبل لسرعة الفصل في القضايا وتيسيرًا عليهم.
 
 
أحمد أبو العزم يضع حجر الأساس لفرع مجلس الدولة بالفيوم (1)
أحمد أبو العزم يضع حجر الأساس لفرع مجلس الدولة بالفيوم (1)

أحمد أبو العزم يضع حجر الأساس لفرع مجلس الدولة بالفيوم (2)
أحمد أبو العزم يضع حجر الأساس لفرع مجلس الدولة بالفيوم (2)

أحمد أبو العزم يضع حجر الأساس لفرع مجلس الدولة بالفيوم (3)
أحمد أبو العزم يضع حجر الأساس لفرع مجلس الدولة بالفيوم (3)

أحمد أبو العزم يضع حجر الأساس لفرع مجلس الدولة بالفيوم (4)
أحمد أبو العزم يضع حجر الأساس لفرع مجلس الدولة بالفيوم (4)

أحمد أبو العزم يضع حجر الأساس لفرع مجلس الدولة بالفيوم (5)
أحمد أبو العزم يضع حجر الأساس لفرع مجلس الدولة بالفيوم (5)

أحمد أبو العزم يضع حجر الأساس لفرع مجلس الدولة بالفيوم (6)
أحمد أبو العزم يضع حجر الأساس لفرع مجلس الدولة بالفيوم (6)

 


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فرع المجلس

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