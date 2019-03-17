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شعبة المعادن بالغرفة التجارية: استقرار أسعار الذهب واضطراب فى المبيعات

الأحد، 17 مارس 2019 07:00 ص
شعبة المعادن بالغرفة التجارية: استقرار أسعار الذهب واضطراب فى المبيعات الذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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قال شريف فايق عضو شعبة المعادن النفيسة فى الغرفة التجارية، أن أسعار الذهب اليوم الأحد تسجل استقرارا ملحوظا بالتزامن مع إيقاف التداول على المعدن النفيس فى أسواق الصاغة، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الرئيسى فى سوق الصاغة 632 جنيها للجرام.

وأضاف فايق فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عيار 18 يسجل وفق آخر تداول عليه 542 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 721 جنيها للجرام، كما سجل الجنيه الذهب 5056 جنيها للجرام، فى حين استقر سعر الذهب عالميا عند 1303 دولارا.

وحول حركة المبيعات فى سوق الصاغة، أوضح عضو شعبة المعادن الثمينة، أن حركة المبيعات بها حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات الواضحة – هبوطا وانخفاضا – فى أسعار الذهب خلال مارس الجارى.

 

 


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