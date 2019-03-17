شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات عن أول امتحان على التابلت للصف الأول الثانوى

كتب ـ محمود طه حسين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لعقد الامتحان التجريبى الثانى فى الثانوية التراكمية لطلاب أولى ثانوى، خلال الأيام المقبلة، وهو الامتحان الأول على جهاز التابلت، "اليوم السابع" يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن الاختبار الثانى.

1ـ الامتحان إلكترونيا لطلاب أولى ثانوى.

2ـ سيكون بنظام الأوبن بوك.

3ـ يبدأ ‪24 مارس الجارى.

4ـ لن يتم تسريبه لأنه مؤمن من خلال التابلت.

5ـ الأسئلة ستراعى الوقت المحدد للامتحانات، وسوف تعتمد على الفهم والاستذكار.

6ـ توزع ‪SIM cards على كل الطلبة لوصول الامتحان من خلال التابلت.

7ـ حالة المدرسة المتعلقة بالبنية التكنولوجية لن تكون عائقا فى عقد الامتحان.

8ـ سيكون من خلال بنوك أسئلة متصلة ببنك المعرفة فى وزارة التعليم.

9ـ الامتحان تجريبى لن يتم احتساب أى درجات للطالب عليه.

10ـ سيكون بمثابة التجربة الثانية للتعرف على طبيعة الأسئلة "بلا درجات" و"بلا تسريب".