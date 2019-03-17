video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 09:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شاهد .. زيارة جاكى شان لمركز شرطة دبى الذكى فى الإمارات

الأحد، 17 مارس 2019 08:29 م
شاهد .. زيارة جاكى شان لمركز شرطة دبى الذكى فى الإمارات جاكى شان
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

تواجد نجم الاكشن العالمى جاكى شان، فى دولة الإمارات، لتصوير فيلمه الجديد "Vanguard"، وزار مركز الشرطة الذكى فى لاميرا بإمارة دبى، وهو الأول من نوعه حيث يقدم خدمات للجمهور بدون تدخل بشرى، والذى حصل على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونه أول مركز شرطة من نوعه فى العالم.

أطلع الفنان العالمى الصينى جاكى شان على دورية "غيّاث" الخاصة بشرطة دبى الفريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث تحتوى على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضم مجموعة من كاميرات المراقبة ، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المتطورة التى تعزز العمل الشرطى في الجانب الأمنى والمرورى ونظام التعرف على الوجوه.

2
جاكى شان خلال زيارته إلى مركز شرطة دبى الذكى

وقالت شرطة دبى، أن الفنان العالمى جاكى شان، اسمع لشرح سعيد الجناحي، مدير تنفيذى للعمليات فى لجنة دبي للإنتاج التلفزيونى والسينمائى، حول مركز الشرطة الذكى الذى جاء تدشينه انسجاماً مع توجهات القيادة لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً بالتحول من العمل التقليدي في مراكز الشرطة إلى العمل الذكي.

جاكى شان يستمع إلى الشرح
جاكى شان يستمع إلى الشرح حول كيفية العمل

و تعرف جاكى شان ، على الخدمات التى يوفرها المركز والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية والمقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.

جاكى شان خلال جولته فى مركز شرطة دبى
جاكى شان خلال جولته فى مركز شرطة دبى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جاكى شان فى دبى لتصوير فيلمه الجديد Vanguard

جاكى شان

الفنان جاكى شان

الإمارات

مركز الشرطة الذكى

Vanguard

فيلم Vanguard




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة