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شاهد.. بعد إلقائها تحية الإسلام.. تعرف على حقيقة ديانة مديرة شرطة نيوزيلاندا

الأحد، 17 مارس 2019 12:50 ص
شاهد.. بعد إلقائها تحية الإسلام.. تعرف على حقيقة ديانة مديرة شرطة نيوزيلاندا مديرة شرطة نيوزيلاند
كتب- هاشم الفخرانى
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لم تجد  نائلة حسن، مديرة شرطة نيوزيلاند أكثر الكلمات تعبيراً لمواساة ذوى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف المصلين بمسجدين بوسط نيوزيلاند إلا بتحية الإسلام والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كلمة ألقتها لأسر وأقارب ضحايا المسجدين.

وبحسب  فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي استهلت الشرطية خطابها بتحية الإسلام وبالحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أنها مسلمة وفخورة بإسلامها، وكشرطية صدمت من الحادث الذي راح ضحيته 50 شهيداً وعشرات المصابين.

وتابعت : الشرطة لا تدخر جهدًا يمكن القيام به، وتقوم بكل شيء من أجل الضحايا.

وبكت "حسن"، خلال حديثها في ميدان أوتيا وسط مدينة أوكلاند، معبرة عن حزنها جراء الحادث الأليم وما خلفه من مصابين وشهداء.

وقالت نائلة حسن، وهي صاحبة أعلى رتبة يصل إليها ضابط مسلم في نيوزيلند، للحشد المجتِمع بهذه المناسبة إنَّها "فخورة بكونها مسلمة وقائدة في شرطة نيوزيلندا"، مضيفة "هذه رسالة تحذير للتأكيد على أمن وسلامة إخواننا وأخواتنا ومجتمعاتنا في جميع أنحاء نيوزيلندا".

 

 


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