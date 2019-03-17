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شاهد.. الرئيس يتفقد القطاع المصرفي على هامش ملتقى الشباب العربى الأفريقى

الأحد، 17 مارس 2019 10:48 م
شاهد.. الرئيس يتفقد القطاع المصرفي على هامش ملتقى الشباب العربى الأفريقى الرئيس خلال الجولة
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قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بجولة فى جناح القطاع المصرفى، على هامش "ملتقى الشباب العربى والأفريقى" بأسوان، حيث أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى،  أن تلك الجولة تعكس أهمية الدور الذى يقوم به القطاع لدفع عجلة نمو الاقتصاد القومى.

 

وأضاف عامر، أن الجولة تمثل حافزًا قويًا لجميع البنوك للاستمرار فى أداء رسالتها التى تمتد لتشمل الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا لتطوير الخدمات المالية وتحقيق الشمول المالى وتشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتسق مع أهداف المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسى، والذى كان له عظيم الأثر فى وضع مصر على خريطة الاقتصاد الرقمى العالمى.

وتفقد الرئيس السيسى، جناح القطاع المصرفى الذى يرعاه البنك المركزى المصرى، على هامش "ملتقى الشباب العربى والأفريقى" بأسوان، والذى يعرض التطور الملحوظ فى مجال استخدامات التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال فى القطاع المصرفى لتحقيق الشمول المالى بمصر.

وذكر البنك المركزى، فى بيان له، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسى استمع فى بداية الجولة إلى شرح عن مبادرة "رواد النيل" التى يرعاها البنك المركزى، تضمن آليات العمل وما تم إنجازه والمستهدف خلال الفترة المقبلة، كما عرض رواد الأعمال نماذج لمشروعاتهم التى ترعاها مبادرة "رواد النيل" مع شرح أهمية كل مشروع ودور المبادرة فى رعايته.

وتقديرًا للدور المتنامى للتكنولوجيا المالية والمساهمات المتميزة لرواد الأعمال فى هذا المجال الحيوى، عرض عددًا من رواد الأعمال قصص نجاحهم أمام الرئيس السيسى، ونماذج لمشروعاتهم المبتكرة فى التكنولوجيا المالية، حيث أكد محافظ البنك المركزى، حرص البنك على دعمهم وتنمية قدراتهم على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة قادرة على توصيل الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، وبالأخص الفئات المحرومة من هذه الخدمات بتكلفه معقولة وكفاءة عالية، وبالتالى تحقيق المزيد من الشمول المالى.

 


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