سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 17-3-2019

كتبت أمنية جلال

انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم، الأحد 17-3-2019، انخفاضا طفيفا، وبلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 19.6جنيه للشراء، و19.8 جنيه للبيع.

= فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.59 جنيه للشراء

19.75 جنيه للبيع

= سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.6 جنيه للشراء

19.8 جنيه للبيع

= سعر اليورو فى بنك مصر

19.6 جنيه للشراء

19.8 جنيه للبيع

= سعر اليورو فى بنك البركة

19.45 جنيه للشراء

19.76 جنيه للبيع

= سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.6 جنيه للشراء

19.8 جنيه للبيع

= سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.68 جنيه للشراء

19.85 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.6 جنيه للشراء

19.79 جنيه للبيع