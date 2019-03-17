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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 17-3-2019

الأحد، 17 مارس 2019 10:43 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 17-3-2019 اليورو - صورة أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم، الأحد 17-3-2019، انخفاضا طفيفا، وبلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى  19.6جنيه للشراء، و19.8 جنيه للبيع.

= فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.59 جنيه للشراء

 19.75 جنيه للبيع

= سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.6 جنيه للشراء

19.8 جنيه للبيع

 

= سعر اليورو فى بنك مصر

19.6 جنيه للشراء

 19.8 جنيه للبيع

 

= سعر اليورو فى بنك البركة

19.45 جنيه للشراء

19.76 جنيه للبيع

 

= سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.6 جنيه للشراء

19.8 جنيه للبيع

 

= سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.68 جنيه للشراء

19.85 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.6 جنيه للشراء

19.79 جنيه للبيع


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