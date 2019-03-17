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سائق يطعن موظفا بمطواة بسبب خلاف على أولوية المرور بشبين القناطر

الأحد، 17 مارس 2019 12:27 م
سائق يطعن موظفا بمطواة بسبب خلاف على أولوية المرور بشبين القناطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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طعن سائق توك توك موظفا بمطواة، بسبب خلاف على أولوية المرور فى شبين القناطر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بورود بلاغ للعميد محمد جندية مأمور مركز شرطة شبين القناطر، من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول "حسن ا. ع"، 25 عاما، موظف فى شركة خاصة، مصاب بجرح شبه نافذ فى البطن ولا يمكن استجوابه، وجرى تحويله لمستشفى بنها الجامعى وحجزه للعلاج.

انتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وبسؤال والد المصاب "إسماعيل ع. ا" 47 عاما، موظف بالمعاش ومقيم بذات الناحية، اتهم "عماد ج. ع" 33 عاما عاطل، وقال إنّه حال سير نجله بالدراجة النارية قيادته بأحد الشوارع، تصادف مرور المتهم بمركبة التوك توك قيادته، وحدثت مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم على نجله بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" وفر هاربا.

وتمكن المقدم محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وهو عبارة عن مطواة، وتم التحفظ عليها، وتحرر المحضر رقم 5625 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2019م، وتولت النيابة التحقيق.


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