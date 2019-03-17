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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقى جزيرة "بالى" الإندونيسية ومصرع سائحين

الأحد، 17 مارس 2019 05:35 م
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقى جزيرة "بالى" الإندونيسية ومصرع سائحين زلزال
أ ش أ
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ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس "ريختر" ، اليوم ،الأحد، مناطق من مقاطعة "نوسا تنجارا " شرقي جزيرة بالي الإندونسية، مما أسفر عن مصرع سائحين "اثنين " ، وإصابة عدد آخر جراء انهيارات أرضية نجمت عن الزلزال.

 

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن المتحدث باسم حكومة المقاطعة موجادين موهاس ، قوله إن الزلزال نجم عنه انهيارات أرضية أدت إلى حصار نحو أربعين سائحا في منطقة شلالات "تيو كليب" السياحية ، التابعة لمنطقة "لومبوك " الشمالية، أغلبهم يحملون الجنسية الماليزية.

 

وأضاف أن عمليات الإنقاذ لازالت جارية ، وأنه تم إجلاء حوالي خمسة من المحاصرين ، وأنه لم يؤد إلى حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

 

يذكر أن إندونيسيا تقع فيما يعرف ب"منطقة الحزام الناري " التي تنشط بها الزلازل والبراكين في المحيط الهادي.

 


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