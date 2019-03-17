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رئيس نقابة الغزل والنسيج: الرئيس السيسى الوحيد الذى اهتم بملف شركاتنا

الأحد، 17 مارس 2019 08:19 م
رئيس نقابة الغزل والنسيج: الرئيس السيسى الوحيد الذى اهتم بملف شركاتنا رئيس النقابة العامة للنسيج
الغربية – عادل ضرة
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أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن قطاع الغزل والنسيج تعرض إلى سنوات عجاف إلى جانب سياسات الأنظمة السابقة التى أدت إلى انهيار هذه الصناعة وحولت مسار العديد من الشركات الرابحة التي كانت داعمه لاقتصاد البلاد الي شركات خاسرة بفعل فاعل وصعبت الأمور أمام إدارات الشركات فى توفير الأجور ومستلزمات الانتاج وجعلت العمال لا يحصلون على أبسط حقوهم إلا بشق الأنفس.
 
 
جاء ذلك خلال افتتاحه الدورة التثقيفية التى عقدت بمقر شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
 
 
وأضاف" إبراهيم" أن النظام الحالى يجنى الأثار السلبية للمرحلة الصعبة وتبذل القيادة السياسية والحكومة قصارى الجهد لإزالتها والقضاء على كل المعوقات الموروثة، مقدما البشرى لكافة العاملين بقطاع الغزل والنسيج بان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الوحيد الذى اهتم بملف الغزل والنسيج وكلف الحكومة بضرورة إصلاح الخلل الموروث بالشركات وإعادتها إلى ما كانت عليه.
 
وأشار إلى الجهود التى يبذلها وزير قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات وإعادة الهيكلة، مؤكدا أن قطار التطوير انطلق وستشهد الشركات هذا العام تحديث فى ماكينات الغزل والنسيج والصباغة التى سبقها بالفعل تطوير بعض المحالج بالفيوم باعتبارها أولى مراحل الغزل والنسيج.

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وزير قطاع الاعمال

عبد الفتاح ابراهيم

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