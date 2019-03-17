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الأحد، 17 مارس 2019 06:33 م
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رئيس جامعة بنى سويف يكرم اسم المخرج الراحل صلاح أبو سيف

الأحد، 17 مارس 2019 05:52 م
رئيس جامعة بنى سويف يكرم اسم المخرج الراحل صلاح أبو سيف جانب من التكريم
بنى سويف :هانى فتحى
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كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إسم المخرج الكبير الراحل صلاح أبوسيف أحد أبناء قرية الحومة بمركز الواسطى  ببنى سويف ،  بإهداء نجله  درع الجامعة .
 
جاء ذلك خلال إحتفالية نظمتها كلية الإعلام ، بحضور  الدكتور هشام بشرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد زين عميد الكلية 
 
، وتضمنت فقرات الحفل الذى اقيم بقاعة دكتور  ايهاب اسماعيل بمبنى ادارة الجامعة  ،  دقيقة حداد على أروح شهداء الوطن، وعرض عدد من الأفلام التسجيلية عن تاريخ السينما المصرية، و أعمال المخرج الكبير صلاح أبو سيف،  واهدى  منصور حسن درع  الجامعة إلى كل من المخرج محمد صلاح أبو سيف ،  الفنان أحمد فرحات، ، والدكتورة مني الصبان الأستاذ بمعهد السينما، و جنجا عبدالمنعم، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، وفاطمة حسين رياض، و الدكتور أشرف حسن البارودي، والدكتورة سحر الجمال عن مؤسسة أخبار اليوم، وسط حضور  لطلاب كليات الجامعة .
 
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