رئيس جامعة بنى سويف يكرم اسم المخرج الراحل صلاح أبو سيف

بنى سويف :هانى فتحى

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إسم المخرج الكبير الراحل صلاح أبوسيف أحد أبناء قرية الحومة بمركز الواسطى ببنى سويف ، بإهداء نجله درع الجامعة .

جاء ذلك خلال إحتفالية نظمتها كلية الإعلام ، بحضور الدكتور هشام بشرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد زين عميد الكلية

، وتضمنت فقرات الحفل الذى اقيم بقاعة دكتور ايهاب اسماعيل بمبنى ادارة الجامعة ، دقيقة حداد على أروح شهداء الوطن، وعرض عدد من الأفلام التسجيلية عن تاريخ السينما المصرية، و أعمال المخرج الكبير صلاح أبو سيف، واهدى منصور حسن درع الجامعة إلى كل من المخرج محمد صلاح أبو سيف ، الفنان أحمد فرحات، ، والدكتورة مني الصبان الأستاذ بمعهد السينما، و جنجا عبدالمنعم، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، وفاطمة حسين رياض، و الدكتور أشرف حسن البارودي، والدكتورة سحر الجمال عن مؤسسة أخبار اليوم، وسط حضور لطلاب كليات الجامعة .





