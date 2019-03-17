رئيس جامعة القاهرة يعلن مسابقة للتفكير النقدى و15 جائزة للمتسابقين

وائل ربيعى

أطلق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مسابقة كبرى للتفكير النقدى تدور حول مجموعة من الموضوعات وتتسم بالاتساع والمرونة تكون على 3 مسارات المسار الأول للطلبة والثانى للخريجين والثالث لأعضاء هيئة التدريس شاملا الهيئة المعاونة.

وأضاف الخشت، بكلمته خلال ندوة "مشروع جامعة القاهرة لتطوير العلق المصرى"، اليوم الأحد ، بقاعة أحمد لطفى السيد، أنه سيكون هناك جوائز مالية للمسابقة يبلغ عددها 15 جائزة، مؤكدا أن تغيير طريقة التفكير هو الطريق الأول نحو النهوض بكل المجالات فى مصر.

وحدد الخشت ، موضوعات المسابقة فى حل مشكلة فردية أو عامة باستخدام المنهج العقلانى النقدى وتقديم ورقة بحثية حول أهمية التفكير بشكل عام للطالب والتفكير النقدى بالشكل الخاص فى مقابل أنماط التفكير الأخرى والموضوع الثالث عمل فنى "مادة فيلم أو عمل مسرحى" توضح من خلاله أهمية التفكير العقلانى النقدى وعمل أدبى مثل القصص القصيرة أو الشعر أو الرواية والتحليل العقلانى لأى كتاب من الكتب ونقده، معلنا أن آخر موعد لتسليم الأبحاث أغسطس المقبل وإعلان النتيجة فى أول العام الدراسى.

وقال الخشت، إن مشروع الجامعة لتطوير العقل المصرى، يقوم على فكرة تغيير طرق تفكير الناس لخلق تعليم جديد وخطاب دينى جديد، مشيرًا إلى أن كل مرة يحدث فيها أى مشروع إصلاحى بأى مجال لا ينجح بالقدر الكافى بسبب تفكير الناس بطرق قديمة.

وأضاف الخشت: "أننا نعتز بالماضى وبتفكير القدماء، ولكننا نحتاج إلى التوجه نحو المستقبل وصناعته بداية من الآن، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الماضى فى إطار النظر إليه بأنه بشرى قابل للصواب والخطأ، وهو غير مقدس، ولابد من التمييز بين المقدس والبشرى، مشيرا إلى أن الجامعة تقوم بالعديد من الإصلاحات على كافة المستويات الجامعية، موضحًا أن مشروع تطوير العقل المصرى يرتبط بمشروعات أخرى للجامعة تقوم على تغيير منظومة القيم والأفكار وأنماط الحياة، ومن أبرز هذه المشروعات دفع النمو الاقتصادى وتأسيس خطاب دينى جديد، مؤكدًا أن تغيير طرق التفكير هى البداية الحقيقية لأى عصر من العصور.