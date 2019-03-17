video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسيوط: مؤتمر الشباب العربى الإفريقى فرصة للتحاور الثقافى والحضارى لنبذ التعصب

الأحد، 17 مارس 2019 11:10 ص
رئيس جامعة أسيوط: مؤتمر الشباب العربى الإفريقى فرصة للتحاور الثقافى والحضارى لنبذ التعصب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على أهمية ملتقيات الشباب التى تنظمها مصر بصفة دورية، والتى تحتضن الآلاف من المشاركين من شباب مصر وتتسع أفاقها لتشمل ممثلين عن شباب العالم من مختلف الدول العربية والأجنبية ، وهو ما يمثل فرصة متميزة للانفتاح الثقافى والحضارى بين الشباب والتعرف عن كثب عن أفكارهم ورؤاهم للواقع الحالى وطموحاتهم لتحقيق مستقبل أفضل لأوطانهم.

جاء ذلك فى تصريح لرئيس جامعة أسيوط بشأن مشاركته فى ملتقى الشباب العربى الأفريقى والمنعقد فى مدينة أسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبمشاركة كوكبة من الوزراء والمفكرين والشخصيات العامة وأكثر من 1500 شاب من مختلف الدول العربية والإفريقية وذلك تنفيذا لتوصيات مؤتمر شباب العالم فى نسخته الأخيرة بمدينة شرم الشيخ.

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى انفراد الدولة المصرية بتنظيمها مثل تلك الملتقيات الشبابية والتى تتميز بجلساتها التفاعلية والمشاركة الايجابية والحماسية من كافة المشاركين على اختلاف مواقعهم مع الشباب لمناقشة عدد من المحاور والقضايا المطروحة والتى تتناول مختلف الموضوعات التنموية والسياسية والاقتصادية إلى جانب بعض القضايا الفكرية والإنسانية .

موضحا إلى أن عقد مثل تلك الملتقيات أصبح ضرورة هامة فى ظل ما يشهده العالم من تعصب فكرى ودينى وظهور للجرائم القائمة على اعتناق الفكر المتطرف ورفض الأخر وهو ما يمكن التصدى له عن طريق فتح قنوات التواصل الفكرى والحضارى بين شباب الدول المختلفة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة أسيوط: إنشاء مجمع خدمات متكامل داخل الحرم الجامعى

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

جامعة اسيوط

مؤتمر الشباب الافريقى

رئيس جامعة اسيوط

شياي العالم




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة