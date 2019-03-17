رئيس جامعة أسيوط: مؤتمر الشباب العربى الإفريقى فرصة للتحاور الثقافى والحضارى لنبذ التعصب

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على أهمية ملتقيات الشباب التى تنظمها مصر بصفة دورية، والتى تحتضن الآلاف من المشاركين من شباب مصر وتتسع أفاقها لتشمل ممثلين عن شباب العالم من مختلف الدول العربية والأجنبية ، وهو ما يمثل فرصة متميزة للانفتاح الثقافى والحضارى بين الشباب والتعرف عن كثب عن أفكارهم ورؤاهم للواقع الحالى وطموحاتهم لتحقيق مستقبل أفضل لأوطانهم.

جاء ذلك فى تصريح لرئيس جامعة أسيوط بشأن مشاركته فى ملتقى الشباب العربى الأفريقى والمنعقد فى مدينة أسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبمشاركة كوكبة من الوزراء والمفكرين والشخصيات العامة وأكثر من 1500 شاب من مختلف الدول العربية والإفريقية وذلك تنفيذا لتوصيات مؤتمر شباب العالم فى نسخته الأخيرة بمدينة شرم الشيخ.

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى انفراد الدولة المصرية بتنظيمها مثل تلك الملتقيات الشبابية والتى تتميز بجلساتها التفاعلية والمشاركة الايجابية والحماسية من كافة المشاركين على اختلاف مواقعهم مع الشباب لمناقشة عدد من المحاور والقضايا المطروحة والتى تتناول مختلف الموضوعات التنموية والسياسية والاقتصادية إلى جانب بعض القضايا الفكرية والإنسانية .

موضحا إلى أن عقد مثل تلك الملتقيات أصبح ضرورة هامة فى ظل ما يشهده العالم من تعصب فكرى ودينى وظهور للجرائم القائمة على اعتناق الفكر المتطرف ورفض الأخر وهو ما يمكن التصدى له عن طريق فتح قنوات التواصل الفكرى والحضارى بين شباب الدول المختلفة .