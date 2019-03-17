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الأحد، 17 مارس 2019 11:15 م
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رئيس الوزراء ينيب مختار جمعة فى افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأحد، 17 مارس 2019 11:11 م
رئيس الوزراء ينيب مختار جمعة فى افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
إسماعيل رفعت
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أناب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين التي تعقدها وزارة الأوقاف بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وتنطلق  فعالياتها يوم السبت القادم الموافق 23 / 3 / 2019م  ، وبلغ عدد المتسابقين والمحكمين (77) متسابقًا ومحكمًا من (51) دولة ، منهم (60) متسابقًا من مختلف دول العالم ، و (6) متسابقين مصريين ، و (11) محكما منهم (5) محكمين من خارج جمهورية مصر العربية.

 

وتعقد وزارة الأوقاف عددا من الفعاليات العلمية والدعوية والجولات السياحية للمتسابقين على هامش المسابقة ، منها ندوة الأوقاف وصحيفة عقيدتي مساء يوم الافتتاح عن منزلة أهل القرآن ، ومنها ندوة للرأي الثلاثاء  عقب صلاة المغرب، إضافة إلى زيارة الأهرامات وعدد من المساجد الأثرية ، ورحلة نيلية للمتسابقين والمحكمين من ضيوف المسابقة.

 

 

 

 


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