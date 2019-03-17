رئيس إيطاليا: ما حدث فى نيوزيلندا تحذيرا خطيرا ويجب رفض العنف

كتبت فاطمة شوقى

قال رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتاريلا، إن "ما حدث فى نيوزيلندا يمثل إشارة تحذير خطيرة للغاية"، فى إشارة إلى الاعتداء على مسجدين فى نيوزيلندا، والذى أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا وجرح عشرات آخرين.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فخلال حديثه بجامعة الفنون التطبيقية فى أنكونا بمناسبة افتتاح السنة الأكاديمية، أضاف الرئيس ماتاريلا، أن الإرهاب يتناقض مع قوة القانون، لذلك فمن الضرورى رفض أى تصور أو دعوة للكراهية وللمقاومة التى تصيب الأبرياء من كل الجوانب.

وخلص الرئيس الإيطالى إلى القول إن "كلمات العنف تحض على العنف، الذى يدعو إلى مزيد من عنف آخر، وبذلك ننحدر إلى دوامة مدمرة يمكن أن تجرف الحضارة والتعايش فى العالم".

وفى السياق نفسه، فقد أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفينى، عن الإدانة المطلقة للقتلة الأشرار، فى إشارة إلى منفذى الاعتداء فى نيوزيلندا.