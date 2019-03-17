رئيسة وزراء نيوزيلندا تصف الهجوم على المسجدين بـ "العمل الإرهابى"

ولنجتون(أ ش أ)

وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الأحد، الهجوم على مسجدين فى مدينة "كرايست تشيرش" يوم الجمعة الماضى بـ "العمل الإرهابى".

وقالت أرديرن - فى تصريح نقلته راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، إنها تتوقع انتهاء عملية إعادة جثث جميع الضحايا إلى عائلاتهم بحلول يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن الحكومة ستجرى غدا الاثنين، مناقشات حول تغيير قوانين حمل السلاح.

وكانت رئيسة الوزراء قد أكدت فى وقت سابق أن المتهم فى هذين الهجومين موجود فى سجن شديد الحراسة، كما شددت على أن الشرطة ستحرس المساجد خلال الصلوات، وستكون بالقرب منها فى كل الأوقات.

ووجهت السلطات فى نيوزيلندا تهمة القتل أمس السبت، إلى الاسترالى برينتون هاريسون تارانت البالغ من العمر (28 عاما) .

من جانب آخر، ذكرت الشرطة فى نيوزلندا، اليوم الأحد، أنه يعتقد أن منفذ الهجوم على مسجدين فى مدينة "كرايست تشيرش" تصرف بشكل فردى.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) عن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أن البرلمان سوف يكرم أرواح ضحايا الهجوم الإرهابى بعد غد الثلاثاء وأنه سيتم تسليم الجثث إلى ذويهم بحلول الأربعاء.