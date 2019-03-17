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خوان جوايدو يعلن استحواذه على فرع شركة النفط الفنزويلية فى واشنطن

الأحد، 17 مارس 2019 10:43 ص
خوان جوايدو يعلن استحواذه على فرع شركة النفط الفنزويلية فى واشنطن خوان جوايدو
كتبت فاطمة شوقى
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أعلن خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، أنه سيقوم بجولة اليوم الأحد، لإحراز تقدم فى عملية "الحرية" وذلك فى إطار جهوده للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، كما أعلن استحواذه على شركة "Citgo"، وهى فرع شركة النفط الوطنية الفنزويلية "PDVSA"، فى الولايات المتحدة.
 
 
ووفقا لشبكة "سى إن إن" على نسختها الإسبانية، كتب جوايدو على صفحته بتويتر "لقد أظهرنا أننا سوف نستمر فى الخروج فى الشوارع لأن المستقبل والديمقراطية لنا"، مضيفا "النظام الغير إنسانى" لحكومة مادورو هو السبب فى تدمير القوة الشرائية لمواطنى فنزويلا.
 
 
ومن ناحية أخرى، قالت "روسيا اليوم" على نسختها الإسبانية، إن جوايدو قال إنه أصبح لديه الترخيص لمواصلة نشاط شركة "سيتاجو" وهو ما سينقذ أحد الأصول الهامة التابعة للدولة.
 

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