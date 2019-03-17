خلال تفقده مستشفيات بنها الجامعية.. السعيد: سمعة الجامعة تبدأ من مستشفياتها

القليوبية - إبراهيم سالم

قام الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالسلام مدير المستشفيات ورؤساء أقسام المستشفيات، بتفقد كل أقسام ووحدات المستشفى الجامعى وأقسام الاستقبال وغرف العمليات وغرف العناية والغسيل الكلوى.

واستمع رئيس جامعة بنها، لشرح حول سير العمل داخل المستشفيات وأقسامها المختلفة والخدمات التى تقدمها المستشفيات للمواطنين الذين يترددون عليها يومياً، حيث إلتقى بعدد من المرضى وذويهم واستمع إلى أرائهم ومدى رضائهم عن الخدمات التى تقدمها المستشفيات ومقترحاتهم لتطوير الرعاية المقدمه لهم.

وأكد رئيس جامعة بنها، على أن المستشفى الجامعى هى واجهة الجامعة الأولى للمجتمع، وسمعة الجامعة تبدأ من مستشفياتها الجامعية، مشيراً أن الجامعة تضع دعم المستشفيات الجامعية على رأس أولوياتها بجانب الاهتمام بالعملية التعليمية.

وشدد السعيد خلال اجتماعه، بأعضاء مجلس إدارة المستشفيات على تطوير المستشفى الجامعى وتقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة، كما شدد على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة فى تخفيف المعاناه عنهم وانشاء مظلات وأماكن انتظار تليق بالمواطنين خاصة أن المستشفى تقدم خدماتها ليس لأهالى القليوبية فقط ولكن لعدد من المحافظات المجاورة.



جولة رئيس جامعة بنها بالمستشفى الجامع



جولة رئيس جامعة بنها بالمستشفى الجامعى