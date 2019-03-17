حلقة بأصابع اليد.. تعرف على سر إشارة منفذ هجوم نيوزلندا أمام المحكمة

كتب محمد رضا

أثارت إشارة قام بها برينتون تارانت المتهم بهجوم المسجدين فى نيوزيلندا، خلال وقوفه أمام القضاء، العديد من التساؤلات والتكهنات حول معناها ودلالاتها، حتى أن البعض ذهب إلى التكهن باحتمالية أنها إشارة لبدء أمر ما مخطط له، ولكن ما حقيقة هذه الإشارة؟.

الإشارة كما تظهر عبارة عن تشكيل "حلقة" بإصبعى السبابة والإبهام مع مد الأصابع الثلاثة الباقية بشكل متطاول، وهى إشارة تستخدمها جماعة "تفوق البيض" العنصرية، ووظفتها فى إشارات ذات معانى، والتى برزت فى العام 2017 بين النشطاء الموالين لهذه الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعى.



منفذ هجوم نيوزيلندا

الإشارة فى الأصل كانت ترمز للمصطلح "OK" أى أن "كل شىء على ما يرام"، وانتشرت غالبًا للدلالة على ذلك بين الغطاسين وفى أحيان أخرى استخدمت للدلالة على "وفرة المال" ولا تزال تستخدم كذلك، إلا أن توظيفها من قبل هذه الجماعة جاء بمعنى "O-KKK" فى إشارة إلى جماعة KKK (Ku Klux Klan) وهى جماعة كراهية تؤمن بتفوق العرق الأبيض، والتى أسست فى العام 1865 ومقرها فى أركانساس بأمريكا.

والإشارة تستخدم بصورة أخرى ذات المعنى ذاته بـ"تفوق العرق الأبيض"، فى حين أن الأصابع الثلاثة الممتدة ترمز إلى الحرف "W" باللغة الإنجليزية فى إشارة إلى كلمة "White" أى "أبيض"، وذلك حسب تقرير لشبكة "CNN" الإخبارية.

ويذكر أن المتهم البالغ من العمر 28 عاما، كان قد نشر بيانا مكونا من 87 صفحة على صفحته بـ"فيس بوك"، وأرسل منه نسخة لمكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا اردينز، قبل تنفيذ هجومه، مملوء بخطابات كراهية وعنصرية ضد المسلمين والمهاجرين.