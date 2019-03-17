حبس مسجل خطر متهم بصناعة أسلحة نارية وذخيرة والاتجار بها بأطفيح

كتب ـ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس مسجل خطر متهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بمركز أطفيح 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كما قررت بعرض الأسلحة والذخيرة التى صنعها المتهم داخل منزله، على المعمل الجنائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها وتسليمه للنيابة لاستكمال التحقيقات.

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات للرائد أحمدى سرى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، تفيد تصنيع "عيد.س- 52 سنة" مسجل خطر، سابق اتهامه فى 13 قضية، للأسلحة النارية داخل مسكنه.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد أحمد الوليلى مفتش المباحث الجنائية من القبض عليه، وبحوزته 3 بنادق خرطوش مفككة، وفردين خرطوش، و3 دبشك منفصل، و4 صفائح منشار حدادى، وصاروخ حدادى، وأسطوانات صاروخ مختلفة الأحجام، و6 يايات مختلف الأشكال والأحجام، و5 إبر ضرب نار، وأدوات أخرى تستخدم فى التصنيع، وأجزاء من أسلحة معدة للتصنيع.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بحيازته للمضبوطات لتصنيع الأسلحة والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.