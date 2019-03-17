حبس متهمين بالشروع فى قتل سائق لسرقته بالسلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بالشروع فى فتل سائق لسرقته بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "عرفة م "21سنة عاطل، و " ندا م" 23سنة، عاطل، واعترفا المتهمين باستدراجهم المجنى عليه "تامر .م" سائق، بغرض سرقة "التوك توك" الخاص به.

ترجع الواقعة إلى تلقي قسم شرطة السلام ثاني، إخطارا من مستشفي السلام يفيد بحضور سائق توك توك مصاب وبه عدة طعنات غير نافذة، وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبسؤاله أدلى بمواصفات المتهمين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.