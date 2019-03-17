حبس عاطل قتل ربة منزل تربطه بها علاقة غير شرعية بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل قتل ربة منزل تربطه بها علاقة غير شرعية بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، واستعجلت تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجنى عليها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة اعتداء أحد الأشخاص عليها، مما أسفر عن مفارقتها الحياة في الحال.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية مرتكب الجريمة، وكشفت التحريات أن المتهم تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها.

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهم ، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.