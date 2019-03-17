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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشاشات بالتجمع 4 أيام

الأحد، 17 مارس 2019 11:41 ص
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشاشات بالتجمع 4 أيام شاشة عرض-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت  نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بتكوين تسكيل عصابى لسرقة شاشات " أل جى" بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم " فؤاد. م ، عبد الرحمن .ا ، محمد. ش"، عمال، واعترف المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة شاشات " أل جى"بمنطقة التجمع الأول، مستغلين عملهم في مجال محارة الشقق السكنية، كما اعترف المتهمين بتمكينهم من سرقة 4 شاشات "أل جى"وبيعها لدى " ع ,م " سئ النية بمبلغ 5 ألاف جنيه على الشاشة الواحدة.
 
ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية عن طريق كسر الباب، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة وأرشدوا عن مكان بيعها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

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