جولة وزير التموين تكشف توافر السلع الغذائية بمحافظة كفر الشيخ والأرز بسعر 9 جنيهات

كتب مدحت وهبة ومحمد سليمان

تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ أحد منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية "الدلتا ماركت" على هامش افتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع.

واطمأن الوزير على توافر السلع الغذائية، حيث سأل الوزير عن سعر الأرز الأبيض المعبأ ووجده بسعر 9 جنيهات والمكرونة بسعر 4 جنيهات زنة 500 جرام واللحوم الطازجة 85 جنيها والدواجن المجمدة 37 جنيها، كما اطمأن الوزير على توافر حميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق الأخرى وبجودة عالية.

ورافق الوزير فى الجولة كل من اللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة.