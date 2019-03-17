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جنايات المنصورة تحيل أوراق صياد للمفتى بعد قتله لآخر بسبب خلافات مع نجله

الأحد، 17 مارس 2019 06:02 م
جنايات المنصورة تحيل أوراق صياد للمفتى بعد قتله لآخر بسبب خلافات مع نجله محكمة
الدقهلية شريف الديب
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قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية كل من المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة وليد الكردي ومحمد عبد العال وسيد عبد العظيم بإحالة أوراق حسان السيد محمود حسان إلى مفتي الجمهورية لاتخاذ الرأي الشرعي فى إعدامه.

كما قضت المحكمة بإقفال باب المرافعة مع استمرار حبس المتهم، وذلك فى القضية رقم 1018 لسنة 2016 والمتهم فيها الجاني بقتل سمير البسيوني بناحية جمصة.

وترجع وقائع القضية بعد أن عقد المتهم النية والعزم للتخلص من المجنى عليه نتيجة خلافات سابقة بين نجل المجني عليه والمتهم بسبب الخلاف على مناطق الصيد.

وبيت النيه وتتبع المتهم المجني عليه أثناء استقلاله سيارته وقام بإيقافه وإطلاق النار عليه من بندقيته الآلية، وبعد أن تمكن المجني عليه من الهرب فتتبعه لحين أن تمكن من إصابته بطلق ناري فى الظهر فأودى بحياته.

 

 

 

 

 


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