"جمارك أرقين" بأسوان تحبط محاولتى تهريب أدوية بشرية

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوى مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب لكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

ففى اثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المغادرة إلى الخرطوم تم الاشتباه فى الراكبين السودانيين ح . ح . م والراكب ح . ب . س والذين ظهرت عليهما علامات القلق عند إنزال امتعتهما الشخصية.

وبالعرض على أحمد الصاوى، مدير الجمرك قرر بتشكيل لجنة من هشام على وأحمد الطيب وأحمد جبريل مأمورى التفتيش بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد ابراهيم لتفتيش أمتعتهما الشخصية فتبين وجود 100أمبول برونتوجيست و500 امبول من صنف ميبياكيين مخبأه داخل طيات الملابس بأمتعتهما الشخصية.

وقرر مجدى عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الوسطى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 15و16 لسنة 2019، وحرر المحاضر أحمد إبراهيم وتم التصالح وسداد التعويضات الجمركية المستحقة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.