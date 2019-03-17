تعليم بنها: تحرير محضر لمَدرسة لغياب 41 معلما ولسوء حالة النظافة

القليوبية إبراهيم سالم

فاجأ صبرى عبد الشافى مدير عام إدارة بنها التعليمية بالقليوبية، اليوم الأحد، مدرسة دملو الثانوية المشتركة، حيث حضر طابور الصباح المدرسية وفوجئ مدير عام الإدارة بارتفاع نسبة غياب الطلاب وعدم تنفيذ الأنشطة الرياضية والموسيقية والإذاعة المدرسية.

كما تفقد "صبرى" المعامل والفصول الدراسية وتأكد من تسليم التابلت لجميع الطلاب، وفوجئ بوجود مجموعة من السلبيات التى من بينها عدم وجود وسائل تعليمية تساعد الطلاب على الاستيعاب، وسوء حالة النظافة بالفصول والطوابق وعدم الالتزام بالزى المدرسى.

وتابع "صبرى”، شؤون العاملين بالمدرسة واطلع على دفتر الحضور والانصراف، تلاحظ وجود نسبة غياب كبيرة فى الهيئة المدرسية والتى وصلت إلى غياب 41 معلما ومعلمة، وعلى الفور قام بتحرير محضر إثبات حالة بالسلبيات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

كما توجه مدير عام الإدارة، لمدرسة الشهيد محمود عزازى الابتدائية، بذات القرية، وتفقد فصول المرحلة الأولى واطمأن على تطبيق نظام التعليم الجديد وناقش المدرسين فى كيفية تطبيقها المنهج الجديد، مشيدا بنظافة المدرسة.