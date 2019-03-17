"تعليم البرلس" تكرم والد الزميل رامى نوار لبلوغه سن التقاعد

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرمت إدارة برج البرلس التعليمية بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، الأستاذ العبد نوار، موجه الصفوف الأولى بالإدارة والد الزميل رامى نوار رئيس قسم المحافظات باليوم السابع.

ومنح محمود الروينى مدير عام إدارة برج البرلس التعليمية، وإصلاح كمال درغام وكيلة الإدارة، ومسعد شرابى رئيس مجلس أمناء الإدارة، درع التكريم وشهادات التقدير للأستاذ العبد نوار موجه الصفوف الأولى بالإدارة وذلك لبلوغه السن القانونى للمعاش، مؤكدين أنه صاحب حياة عملية امتازت بفيض العطاء للعملية التعليمية وإخلاص وتفانى حتى آخر لحظة فى العمل.

وقال إصلاح كمال درغام وكيلة إدارة برج البرلس التعليمية، إن الاستاذ العبد نوار كان مثالا للالتزام المهنى ولا يتأخر عن تقديم المشورة والمساعدة لكافة الطلاب وأولياء الأمور، والعاملين بإدارة برج البرلس التعليمية.