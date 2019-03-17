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تعليم الإسكندرية ينظم مسابقة لتنمية اللغة الفرنسية بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية

الأحد، 17 مارس 2019 02:01 م
تعليم الإسكندرية ينظم مسابقة لتنمية اللغة الفرنسية بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم
الاسكندرية جاكلين منير
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قال مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، أن تعليم الإسكندرية ينظم مع مكتبة النشء بمكتبة الإسكندرية، مسابقة بعنوان "كنوز أفريقيا" بالتعاون مع الجامعة الفرانكفونية لتنمية اللغة الفرنسية، لدى طلاب المرحلة الثانوية، وذلك من خلال البحث عن أبرز الثروات البشرية والطبيعية والاقتصادية التي تتميز بها القارة السمراء بدراسة سمات وثروات 11 دولة أفريقية مثل "الكاميرون ونيجيريا وأوغندا وكينيا والمغرب وتونس وجنوب أفريقيا والسنغال والجزائر وساحل العاج".
 
و تأتي المسابقة، في إطار مواكبة اهتمام القيادة السياسية بريادة مصر للقارة، وتنظيم الملتقى العربي الأفريقي بأسوان، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة إحدى عشرة مدرسة بدراسة النواحي الثقافية والفنية والسياحية لهذه الدول .
 
يُذكر أن الجامعة الفرانكفونية، قامت بتدريب 51 معلما في استخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى في تدريس اللغة الفرنسية، وتقام التصفية النهائية يوم 20 مارس الجاري بمكتبة الإسكندرية، بعرض ماكيتات فنية للدولة والمظهر الفلكلوري وأغنية ولوحة فنية، وأبحاث لتقييم المدارس الفائزة في مهارات البحث، و العرض ومهارات استخدام اللغة الفرنسية .
 
 

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