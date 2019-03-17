تعرف على نتيجة قرعة الحج لـ2423 متقدم للحج بأسيوط وفوز 44 كبار سن بالتزكية

أسيوط - هيثم البدري

أجرت مديرية أمن أسيوط اليوم الأحد قرعة الحج لهذا العام بالصالة المغطاة بإستاد الأربعين الرياضي، وذلك في إطار الإعداد لموسم الحج لعام 1440 هـ / 2019 م بحضور اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والدكتور عاطف القبيصي وكيل وزارة الأوقاف والمهندس محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة وحوالى 500 مواطن من جميع انحاء المحافظة.

وأعلن مسئولي المديرية تفاصيل نتيجة القرعة من خلال الشاشة الاليكترونية تضمنت عدد المتقدمين للقرعة باليد أو على الشبكة اليكترونيا 2467 متقدما، فاز منهم 44 من كبار السن بالتزكية وأجريت القرعة على 2423 متقدما فاز منهم 442 متقدما خاصا بالمديرية و398 مخصصا للمراكز والأقسام.

وكان نصيب المراكز من الفائزين مركز أسيوط 45 ، مركز القوصية 31 مواطن ومركز الفتح 26 مواطن ومركز صدفا 28 ومركز البدارى 35 ومركز ابوتيج 38 و56 فائز في القرعة الأساسية للمديرية و111 احتياطي في حالات التنازل أو الوفاة.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية وضعت مواعيد رسمية يتم منها معرفة أسماء الفائزين بحج القرعة 2019، من خلال إجراء القرعة بمديريات الأمن المختلفة، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2019/3/16، وحتى الخميس 2019/3/21 ويمكن الاستعلام عن نتيجة الحج بأسيوط عبر موقع بوابة الحج المصرية بالرقم القومي.