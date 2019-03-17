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تضامن قنا: أرسلنا خطابات للوزارة لصرف تعويضات لأسرة الطفلة السورية التى سقطت فى ماسورة

الأحد، 17 مارس 2019 10:45 ص
تضامن قنا: أرسلنا خطابات للوزارة لصرف تعويضات لأسرة الطفلة السورية التى سقطت فى ماسورة الطفلة السورية التى سقطت بماسورة الصرف الصحى بقنا
قنا - وائل محمد
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قال حسين الباز وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بقنا، إن المديرية أرسلت خطاب لوزارة التضامن، لبحث واقعة الطفلة التى سقطت فى ماسورة صرف صحى للأستعلام عن كيفية صرف تعويضات لأسرتها خاصة أنها من دولة عربية.

وأكد الباز بأنه فى تلك الحالات تعامل الأطفال غير مصريين معاملة بالمثل فى حالة وقوع كوارث لهم، لكن عملية الصرف والمبلغ يتم تقيمة من الإدارة المركزية لوزارة التضامن الإجتماعى بعد إرسال تقرير بنوع الحالة.

وأضاف الباز بأنه تم إرسال فريق إلى منزل الطفلة لمتابعة للوقوف مع أسرتها لحين وصول تقرير الوزارة بقيمة التعويضات التى سيتم صرفها لأسرة الطفلة، وفى مثل تلك الحالات نقوم بتقديم من الجمعيات الخيرية لمساعدة أسرة المتوفى فى إقامة الجنازة.


 


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