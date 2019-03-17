تراجع طفيف لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسب طفيفة وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على تراجع أيضا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 14986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2454 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 19183 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 697 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1770 نقطة.