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الأحد، 17 مارس 2019 10:29 ص
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تراجع طفيف لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 17 مارس 2019 10:20 ص
تراجع طفيف لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسب طفيفة وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على تراجع أيضا.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 14986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2454 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 19183 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 697 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1770 نقطة.

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