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الأحد، 17 مارس 2019 10:30 ص
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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها التأمين

الأحد، 17 مارس 2019 09:30 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها التأمين بورصة قطر - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% خاسرة عدد 57.51 نقطة، لتصل إلى مستوى 9918.96 نقطة.

 

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 1.4 مليون سهم بقيمة 38.4 مليون ريال قطرى عبر 975 صفقة، وارتفع 10 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقر 5 أسهم.

 

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.06%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.83%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.39%


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