تراجع بورصة قطر بختام التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات على رأسها التأمين

كتب ـ هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.08% خاسرة عدد 107.45 نقطة، لتغلق عند مستوى 9863.10 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.3 مليون سهم بقيمة 193.7 مليون ريال قطرى عبر 4809 صفقة، وارتفع 20 سهماً، وانخفض 24 سهما، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.69%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.68%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.22%، فقطاع الاتصالات بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.78%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 3.84%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.30%.