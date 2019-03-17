تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط 11 قطاعا

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسرًا عدد 19.44 نقطة ليغلق عند مستوى 8563.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.12% رابحًا عدد 4.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3685.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 135.5 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 85 شركة، فيما تراجعت 92 شركة.

وتراجع 11 قطاعا بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.10%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.86%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%.