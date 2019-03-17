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تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط 11 قطاعا

الأحد، 17 مارس 2019 02:33 م
تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط 11 قطاعا بورصة السعودية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسرًا عدد 19.44 نقطة ليغلق عند مستوى 8563.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.12% رابحًا عدد 4.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3685.74 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 135.5 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 85 شركة، فيما تراجعت 92 شركة.

 

وتراجع 11 قطاعا بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.10%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.86%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%.


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